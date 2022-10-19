Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı geçişi için sürücülere 'sis' uyarısı
[Fotograf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.
Abant kavşağı, Yumrukaya, Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yağışın da etkili olduğu bölgede görevliler, sürücüleri sis farları açık ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oluyor.
Son Haberler
- 09:47
- 09:51
- 09:23
- 09:38
- 09:04
Sıradaki Haber
İzmir'de araç kundaklayan kişi iş yerini yakmaya çalışırken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz