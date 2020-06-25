Tıp merkezinin bodrum katı şiddetli yağış sonrası su ile doldu. Tedavi gören 79 yaşındaki Elif Canatar, içeride mahsur kaldı. Yaşlı kadının imdadına, dalgıç polis Kemal Alış yetişti.

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Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın taburcu oldu. Hayatını kurtaran polise teşekkür etmek istedi. Dalgıç polis Kemal Alış, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Elif teyzeyi evinde ziyaret etti. Karşısında polisleri gören Elif teyze, duygu dolu anlar yaşadı.

"Bağırırken bu çocuğum dedi ki 'Teyze ses ver'. 'Oğlum ses verecek gücüm kalmadı' dedim. 'Kıpırdama' dedi, geldi sağ olsun."