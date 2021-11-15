Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğulmak üzere olan iki kişi deniz bisikletiyle kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan iki kişi, son anda deniz bisikletiyle kurtarıldı.
Kızkalesi Sahili'nde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan iki kişi sahildeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
Boğulma tehlikesi yaşayan bu kişiler, deniz bisikletiyle yanlarına giden vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki kişiyi tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi.
Boğulma tehlikesi yaşayanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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