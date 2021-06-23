Deniz polisleri, sorumluluk alanındaki Marmara Denizi, Karadeniz, İstanbul Boğazı ve İstanbul'daki iç sularda emniyeti sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için gece gündüz çalışıyor.

“Karada ne yapılıyorsa, denizde de aynısını yapıyoruz” diyen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz polisleri, 7/24 devriye botlarıyla can kurtarıyor, arananları buluyor, güvenliği sağlıyor.

Tekne ve tekne evraklarının kontrolünü sağlayan ekipler, denizde meydana gelebilecek her türlü tekne kazalarına müdahale ediyor, aranan şahıslarla alakalı çalışmalar, kaçak avcılıkla ilgili denetimler yapıyor.

Ekipler, bir yandan iç sularda balıkçı tekneleri ve yolcu gemilerinin kontrolünü gerçekleştirirken, diğer yandan Türkiye’nin uluslararası limanlarının da güvenliğini sağlıyor.

Ülkeye giriş yapan gemilerin güvenlik önlemlerinin alınması, devlet büyüklerinin korunması da deniz polislerinin sorumluluğunda.

“Kurbağa adamlar” zorlu sularda görev başındalar

“Kurbağa adam” olarak bilinen dalgıç polisler ise görüş mesafesinin olmadığı, su sıcaklığının düşük ve dip yapısının balçık olduğu zorlu sularda görev yapıyor. Onlar, metrelerce derinlikteki sularda bazen bir suç aleti, bazen bir ceset bazen de sulara gömülmüş bir aracı arıyor.

Su altındaki görevlerine hazır olabilmek için de oldukça zorlu bir eğitimden geçen ekipler, yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapıyor.

Türkiye genelinde 25 ilde toplam 200 kurbağa adam görev alıyor. Çanakkale’deki Deniz Polisi Eğitim Merkezi’nde 8 ila 16 hafta süren zorlu eğitimlerden geçen dalgıç polisler, son teknoloji ekipmanlarla görevlerine hazırlanıyor.

Ekipler, bazen karanlık sularda el yordamıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor ve herhangi bir nesnenin delil niteliğini kaybetmemesi için oldukça titiz davranıyor.

Müsilajla mücadele çalışmalarına da destek veriyorlar

Deniz polisleri, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla mücadele çalışmalarına da destek veriyor.

Ekipler, gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliğine yönelik denetimlerini de sıkılaştırmış durumda.