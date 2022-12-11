Bodrum’da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle kıyılarda bulunan işletmeler dalgalarla boğuştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 3 metreye kadar çıktı. Bodrum Belediyesi, balıkçı, günlük tur tekneleri ve diğer teknelerin limandan ayrılmaması konusunda uyardı.

Aralıklarla yağan sağanak ise denizin rengini değiştirdi. Sabah saatlerinde hızını arttıran rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı, ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtınanın saatteki hızının akşam saatlerinde 80 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Şiddetli rüzgar pazartesi günü öğlen saatlerinde etkisini kaybedecek.

Ekipler teyakkuzda

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırmız alarma geçerek, tüm personeliyle 24 saat teyakkuza geçti.

Yağış nedeniyle çöplerle kapanan mazgallara anında müdahale edildi. Öte yandan, fırtınayı fırsat bilen bir sörfçü ise Ortakent sahilinde tehlikeli dalgalara karşı sörf yaptı.