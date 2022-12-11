Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de fırtınanın devirdiği ağaç enerji hattına zarar verdi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kuvvetli lodos fırtınasının etkisiyle devrilen kavak ağacı, enerji nakil hattına zarar verdi.
İlçeye bağlı Küçükpaşa ve Büyükpaşa köylerinde gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle bir kavak ağacı, iki köyün arasından geçen enerji nakil hattının üzerine devrildi.
Hatta yaşanan kopma nedeniyle bölgedeki bazı köylerde kesinti meydana geldi.
Kesintinin giderilmesi için enerji hattında onarım yapılacağını öğrenildi.
Son Haberler
- 14:54
- 14:33
- 15:10
- 14:27
- 14:09
Sıradaki Haber
Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz