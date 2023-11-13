Bodrum’da sağanak yağmur; cadde ve sokaklar nehre döndü

Bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, dün Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bu kapsamda beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da aralıklarla etkili oldu.

Yarımadanın kent merkezi başta olmak üzere Turgutreis, Yalıkavak ve Gölköy mahalleri, sağanak yağmurdan en çok etkilenen yerler oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.

Araç sürücüleri suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Derelerin debisi arttı. Yağmur suları derelerle denize taşındı.

Yağış öncesi tedbirler alan Bodrum Belediyesi ekipleri, taşkın riskine karşı dere yataklarını kontrol etti. Sağanak yağmur esnasında da taşan rögarların etrafını temizlendi. Bölgesel olarak farklı noktalarda etkili olan sağanak yağmurun gece ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.