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Türkiye
İHA 13.11.2023 18:22

Gümüşhane’de ‘Sarmal Operasyonu’nda 4 tutuklama

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gümüşhane’de ‘Sarmal Operasyonu’nda 4 tutuklama
[Fotograf: İHA]

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Şiran ilçesine bağlı Belen köyünde 2 düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan 2 göçmen sorgulanmak üzere Şiran İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, şahısların ifadeleri üzerine operasyon genişletildi.

Şiran Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Sarmal Operasyonu’nda 9’u Afgan, 4’ü Türk ve 1’i İranlı olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Şiran, Erzurum ve Ağrı illerinde bulunan ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 1.7 kilogram kubar esrar, 0.7 gram metamfetamin, 27 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 fotoğraf makinesi, 2 tablet bilgisayar, 2 hafıza kartı, 1 batarya ve 1 pos cihazı ele geçirildi.

"Resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" olmak üzere dört ayrı suçtan mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 3’ü Afgan, 1’i Türk olmak üzere 4 kişi tutuklanırken, 10 kişi serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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