Hafif Sağanak Yağışlı 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.11.2023 19:55

"Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerine yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Boykotlar sürerken Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerinde bahsedilen teşvikin, ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibaret olduğunu ve ağustosta verildiğini bildirdi.

"Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerine yalanlama

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Coca-Cola'ya devlet desteği"ne ilişkin haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İddiaya konu teşvik de bu kapsamdadır. Verilen teşvikler, hususi olarak şirket ve proje değerlendirmesi yapılarak verilen teşvikler değildir, ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibarettir. Haber metninde ağustos ayında teşvik verildiği ifade edilirken, başlıkta 'boykot sürerken' denilerek açıkça manipülasyon yapılmaktadır. Ayrıca haberde teşvik tutarıymış gibi ifade edilen 590 milyon lira teşvik değil, yatırım tutarıdır."

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de ‘Sarmal Operasyonu’nda 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:11
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda "diplomatik geri sayım yok" açıklaması
21:10
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü
21:09
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
20:50
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
20:40
Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
20:32
Tunus muhalefeti: İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı destekliyoruz
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
FOTO FOKUS
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ