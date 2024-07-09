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Türkiye
AA 09.07.2024 19:35

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: DHA]

Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 10 helikopter 8 uçak, karadan 33 arazöz, 16 su tankeri 5 dozer 271 personel ile bazı sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda itfaiye ekipleri destek veriyor.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmasını takip etti.

Kaymakam Çit, gazetecilere, ekiplerin tüm imkanlarla yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.

Çit, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, etrafı epey çevrildi. Yangının Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerimize sıçramaması için çabalarımız devam ediyor. Orman teşkilatımızın hava araçlarının çok iyi seviyeye geldiğini gördük. Soğutma çalışmaları bittikten sonra jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütecek" dedi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olması nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığını söyledi:

Mandalinci, "Yaklaşık 250 sortinin üzerinde bir sorti ile yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgenin hem dağlık olması hem de rüzgarın çok değişken yönlerden esmesi nedeniyle yangın yer yer kontrolden çıkıp tekrar büyüme eğilimi gösteriyor. Bir metrekare ormanlık alanı kaybetmemek için etkin çalışmamız sürüyor" diye konuştu.

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