Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkiindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı,

Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği ifade edildi.

Öte yandan sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilen arazide dozer, arazözler için yol açtı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.