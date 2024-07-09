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Türkiye
AA 09.07.2024 19:22

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkiindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı,

Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği ifade edildi.

Öte yandan sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilen arazide dozer, arazözler için yol açtı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

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