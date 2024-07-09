Çok Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 09.07.2024 18:57

Manisa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şubat ayında uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen operasyonun ardından genişletilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan ve ardından hakim karşısına çıkarılan 55 şahıstan 40'ı tutuklandı.

Manisa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz şubat ayında Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent mahallesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince eski bir tavuk çiftliğine yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı genişleten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütlü şekilde uyuşturucu madde imali ve ticareti yapma suçundan devam eden soruşturma dosyası kapsamında suç organizasyonu içerisinde irtibatı ve iltisakı bulunan Turgutlu merkezli, Salihli ilçesi, İstanbul, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde toplam 55 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından hakim karşısına çıkarılan 55 şahıstan 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 milyon 818 bin sentetik hap kapsülü ele geçirildi İki ilçe dört ili kapsayan operasyonlarda 4 adet uyuşturucu hap imal etmeye yarayan makine, 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, kapsüllendiğinde 992 bin adet sentetik ecza hap imal edilebilecek 397 kg toz halinde uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 36 koli toplamda 3 milyon 818 bin adet sentetik ecza hap boş kapsülü, 107 adet plaster şeridi ele geçirildi. 

ETİKETLER
Manisa Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:38
Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor
19:24
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
19:07
Çankırı’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı
18:48
Kurtulmuş: NATO üyeleri olarak Gazze'deki insanlık felaketini görmezden gelemeyiz
18:47
NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlayacak
18:41
Çin'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflara gerilimi azaltmaları çağrısı
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ