Bodrum'da Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren eğlence mekanı için Milli Emlak arazisine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle dava açıldı.

Mahkeme yaklaşık 1,5 ay önce mekanın tahliye ve yıkım kararını verdi. Bu kapsamda, mahkeme kararı gereği polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle mekanın tahliyesine başlandı.

Ekipler, geniş güvenlik önlemleriyle ilk etapta söküm işlemi gerçekleştirdi. Mekandaki aksesuar ve çeşitli malzemeler dışarıya çıkarıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.