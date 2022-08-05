Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da kaçak gece kulübünde yıkım kararı
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Milli Emlak arazisi üzerinde kaçak ve ruhsatsız halde eğlence mekanı hizmeti veren işletmenin yıkım işlemi başladı.
Bodrum'da Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren eğlence mekanı için Milli Emlak arazisine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle dava açıldı.
Mahkeme yaklaşık 1,5 ay önce mekanın tahliye ve yıkım kararını verdi. Bu kapsamda, mahkeme kararı gereği polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle mekanın tahliyesine başlandı.
Ekipler, geniş güvenlik önlemleriyle ilk etapta söküm işlemi gerçekleştirdi. Mekandaki aksesuar ve çeşitli malzemeler dışarıya çıkarıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Muğla
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