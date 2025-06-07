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Türkiye
AA 07.06.2025 12:21

Bodrum'da işçi konteynerlerinde yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye çalışanlarının kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangında yaklaşık 30 konteyner zarar gördü.

Bodrum'da işçi konteynerlerinde yangın

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışanların kaldığı konteynerlerde çıktı.

Alevleri fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen yangına müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve yaralanma olmazken elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında yaklaşık 30 konteyner zarar gördü. 

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