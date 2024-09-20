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Türkiye
AA 20.09.2024 20:22

Bodrum'da içme suyu borusu patladı, marketi su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı.

Bodrum'da içme suyu borusu patladı, marketi su bastı
[Fotograf: AA]

Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama dolayısıyla yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su yakındaki bir zincir marketin içine doldu.

Bodrum'da içme suyu borusu patladı, marketi su bastı

Markette büyük çapta hasar meydana geldi

Markette mahsur kalan 2 çalışan, bölgedeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Bodrum'da içme suyu borusu patladı, marketi su bastı

Vatandaşlarca kurtarılan mağaza müdürü Aslı Gezgünç, gazetecilere, arkadaşıyla birlikte içeride olduğu sırada bir anda tazyikli suyun markete dolduğunu söyledi. Gezgünç, `Kapıları açmaya çalıştık ancak açamadık. Daha sonra vatandaşlar bizi kolumuzdan çekerek dışarı çıkardı. Mağazamız kullanılamaz hale geldi.` diye konuştu. Belediye ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.

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