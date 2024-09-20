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Türkiye
İHA 20.09.2024 20:08

Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 50'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi yakalanmıştı.

İHA destekli uyuşturucu operasyonu

Operasyona 300 polis 90 ekip halinde katılımıyla toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 1 helikopter ve 3 İHA hava desteği verirken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi.

Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Balıkesir İstanbul Bursa Uyuşturucu Narkotik
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