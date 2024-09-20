Trabzon'da sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü

Şiddetli sağanak Trabzon’un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışlardan kaynaklı yollar ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arsin ilçesi Santa yolunda ise dere taştı. Derenin taşma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.

Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin,ekiplerle sahada olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Ama çok yoğun bir yağmur yağdı, halen de devam ediyor." dedi.

"Can ve mal kaybımız yok"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, saat 16.00 civarında başlayan sağanağın Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Su baskınları meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Can ve mal kaybımız Allah'a şükürler olsun yok ama yolda kalanlar var çünkü oralar işlek yollar. Gerek yaylalardan gelenler, gerekse kırsal mahallelerden gelen insanlar o yollarda kaldılar, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz benimle birlikte hep beraber olay yerindeyiz" dedi.

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Açana kadar da devam edeceğiz. Valilikten bilgilendirmesini yaptık, vatandaşlarımızı o tarafa doğru yola çıkmamaları konusunda da özellikle uyardık. İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor şu anda" diye konuştu.

AFAD: Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimiz için an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'da sağanaktan etkilenen ilçelerden 122 ihbar alındığını, sorun yaşanan bölgelerde müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, "sarı" kodlu yağış uyarısı yapılan Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Bitlis'in son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Uyarı verilen illerin valilik ve İl AFAD müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon'da Yomra, Arsin, Çarşıbaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinden toplamda 122 ihbar alınmış olup müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz için verilen sarı kodlu yağış uyarısı bugün saat 19.00 itibarıyla sonlanmıştır. Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimiz için an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum veya ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız."