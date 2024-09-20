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Türkiye
AA 20.09.2024 19:23

Çorum'da ehliyetsiz sürücü polisten 20 kilometre kaçtı

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Çorum'da ehliyetsiz sürücü polisten 20 kilometre kaçtı

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus ekipleri, şüphe üzerine Bekir D.U. (33) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Lastikleri patlak halde kaçmaya devam etti

Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonrası sıkıştırılan aracın sürücüsü, kaçabilmek için kaldırıma çıkarak yoluna devam etmeye çalıştı. Lastikleri patlak halde kaçmaya devam eden araç, Çiftlik Mezarlığı önünde durduruldu.

Çorum'da ehliyetsiz sürücü polisten 20 kilometre kaçtı

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bekir D.U'nun sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Çeşitli suçlardan toplam 79 bin 159 lira para cezası uygulanan sürücü, polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten menedildi.

Polis ekipleri, kovalamaca esnasında araçtan atılan malzemeleri bulmak için güzergahta arama başlattı.

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Çorum Polis
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