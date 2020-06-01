Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lüks araçlarla ilçeye getirilen düzensiz göçmenlerin para karşılığı Yunan adalarına geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 3 can yeleği ve benzin bidonu buldu. Araçtaki yabancı uyruklu şüpheliler B.A.S.A. ile A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik tekne fotoğraf ve videolarının bulunduğu belirlendi.