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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lüks araçlarla ilçeye getirilen düzensiz göçmenlerin para karşılığı Yunan adalarına geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 3 can yeleği ve benzin bidonu buldu. Araçtaki yabancı uyruklu şüpheliler B.A.S.A. ile A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik tekne fotoğraf ve videolarının bulunduğu belirlendi.
Etiketler: yasa dışı Göçmen kaçakçılığı bodrumSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:57
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