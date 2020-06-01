Yeni celp dönemi için birliklere teslim tarihi 5 Haziran. Asker adayları, kışlalara koronavirüs testinin sonucuna göre alınacak.

Adaylar, öncesinde e-Devlet üzerinden randevu aldı. Evlerine en yakın okul bahçesinde özel alan hazırlandı. Numune alındı, laboratuvara götürüldü. PCR testinin sonucu negatif olanlar birliklerine teslim olacak. Tanı konanlar ise sağlık kurumlarına gönderilecek.

Bedelli askerler için de sevk tarihi 20 Haziran. Sevk işlemleri 16 Haziran'da başlayacak. Sevk öncesi koronavirüs testi yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığında atama, görevlendirme ve personel temin süreci de yeniden başladı. Subay, astsubay ve sözleşmeli er alım süreçleri de devam edecek.