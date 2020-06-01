Samsun'da, 4 ilçeye ulaşımını sandallarla sağlayan 40 mahallenin ulaşım sıkıntısının çözüme kavuşturulması için çalışılıyordu. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesine 2 mürettebat, 12 yolcu, 4 araç kapasiteli, 17 metre uzunluğunda ve 5,60 metre genişliğinde arabalı feribot hibe etti.

Tuzla'da yaptırılan arabalı feribot, özel araçlarla Altınkaya Barajı'na getirilerek vinçle suya indirildi.

[Fotoğraf: AA]

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra, Alaçam, Vezirköprü ve Durağan ilçelerinin yanı sıra çok sayıda mahalleyle ulaşımı sağlayacak feribotun bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle konuştu:

"Bölge halkımızın yıllardır yaşadığı bu sorun, arabalı feribot ile çözüme kavuştu. Dört ilçe ve birçok mahalleyi birbirine bağlayacak bu taşıt ile vatandaşlarımızın ulaşım noktasındaki konforunu da yükseltmiş olacağız. Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler olarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla birçok yatırıma imza attık."

[Fotoğraf: AA ]

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ise, acil durum, yangın ve afet durumlarında da hizmet verecek 40 ton ağırlığındaki feribotun tek seferde bir itfaiye aracı, bir kamyon ile 2 otomobil ve 1 ambulansı taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.