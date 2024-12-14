Bodrum'da başıboş köpekler 600 tavuğu telef etti

Bitez Mahallesi'nde bahçe peyzaj işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ali Sulak, kiraladığı araziye çadırdan kümes kurarak, tavuk üretimine başladı.

Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince başıboş sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti.

Sulak, gazetecilere, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi.

Maddi kayıp yaşadığını anlatan Sulak, "Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var." diye konuştu.

İlgili yerlere şikayette bulunduğunu ifade eden Sulak, üretime devam edebilmek için desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, sahipsiz köpeklerin kümesteki tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.