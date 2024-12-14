Rize'de fırtına binayı salladı

Rize'de dün başlayan fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor. Merkez Ekrem Orhon mahallesinde bulunan 8 katlı Kordon Apartmanı sakinleri, dün akşam fırtınada evlerinde bulundukları sırada binanın sallandığını fark etti.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbardan bulunan site sakinleri, binadan dışarıya çıkarak ekiplerin gelmesini bekledi. Bölgeye gelen mühendislerin incelemesinin ardından AFAD tarafından, bir olumsuzluk yaşanmaması için tahliye kararı verildi.

Geceyi yakınlarının yanında ve misafirhanede geçiren 72 apartman sakininden bazıları, güvenlik önlemi alınan binanın önünde çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.

Şiddetli fırtına, denize yakın işletmelere de zarar verdi. Bir iş yerinin camları fırtınanın getirdiği dalgalara dayanamayarak parçalandı.

Öte yandan, Çaykur Didi Stadı'nın kapalı otoparkını da dalgaların kıyıya ulaşması sonucu su bastı.

Yetkililer vatandaşları, şiddetli fırtınanın hakim olduğu bölgede sahil kesimlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.