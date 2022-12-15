Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerin durdurdukları iki lastik botta 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 97 ve iki can salında 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan toplam 182 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yelkenli teknede göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.