Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selden etkilenenlere 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı
[Fotograf: AA]
Selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 6 milyon TL daha kaynak aktardık."
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