Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botları "TCSG-28" ile "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 42 yabancı uyruklu karaya çıkarılarak işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.