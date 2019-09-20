Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında, sabah saatlerinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot battı.

Yardım talebi üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

[Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]

Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi olmak üzere toplam 15 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı.

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, lastik bot içerisinde toplam 16 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber