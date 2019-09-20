Bodrum açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı20 Eylül 2019 Cuma 11:54 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 12:06
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında, sabah saatlerinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot battı.
Yardım talebi üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi olmak üzere toplam 15 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı.
Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, lastik bot içerisinde toplam 16 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.
Kaynak: TRT Haber