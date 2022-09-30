Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Böcek ilacından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu bir aile, gece evlerini ilaçladıktan sonra uyudu. Evde yaşayan 5 kişi rahatsızlanarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 27 Eylül günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı.
Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen babaları evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü.
İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul
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