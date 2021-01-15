Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü, Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde tipi ve buzlanmadan dolayı şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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