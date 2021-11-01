Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te 64 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 2 minibüs ve 4 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 64 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.
Kontroller sırasında durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 23:01
- 22:17
- 22:03
- 21:59
- 21:55
Sıradaki Haber
Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz