Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda beş lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 23:01
- 22:48
- 22:17
- 22:03
- 21:59
Sıradaki Haber
Siste kaybolan 400 koyun jandarma tarafından bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz