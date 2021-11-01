Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 32 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 25-31 Ekim arasında kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 415 kaçak sigara, 3 bin 180 bandrol, 2 bin 701 kaçak elektronik muhtelif eşya, 820 tıbbı ilaç, 683 kilogram kaçak tütün, 188 litre sahte alkollü içki, 34 kaçak cep telefonu, 4 sigara sarma makinesi, kompresör ve 610 bin 400 tütün için kullanılan makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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