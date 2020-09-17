Haber Giriş: Kaynak: AA
Bitlis'te 205 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'e yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda il merkezinde durdurulan 1 kamyon ve 2 minibüste 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen İ.G, E.A, S.K, T.D. ve K.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bitlis sığınmacı düzensiz göçmenSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 00:02
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