Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan 1 kamyon ve 2 minibüste 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen İ.G, E.A, S.K, T.D. ve K.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.