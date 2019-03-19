Bitlis Valiliği'nce bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiği, bu nedenle Tatvan'a bağlı 15, Hizan'a bağlı 3 köy olmak üzere toplam 18 köy ve bağlı mezralarda bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Güntepe, Beşikli, Uçankuş, Yorgalar, Sarıdal, Çörekli, Suboyu, Dirlik, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş, Aktoprak, Boblesür, Sallıca, Teknecik köy ve mezraları ile Bitlis İli Hizan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan; Yığınkaya, Gezer ve Çıkçık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi kanununun 11/C maddesi gereğince 19 Mart 2019 Salı günü saat 06.00'dan itibaren (Öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kaynak: AA