Bitlis'te gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle normal ve taşımalı eğitimin yapıldığı ilçe genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.

Tatvan Kaymakamlığı ile Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve elverişsiz hava şartlarından dolayı YİBO'lar hariç merkez ve köylerdeki okullarda eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA