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Türkiye
DHA 21.11.2023 09:44

Bitlis bembeyaz: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Bitlis'te kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Bitlis bembeyaz: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
[Fotograf: DHA]

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde bölgeyi terk edeceğini ancak soğuk havanın etkisini sürdüreceğini söyledi. Yetkililer ayrıca don ve buzlanma uyarısı yaparak, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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