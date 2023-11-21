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Türkiye
AA 21.11.2023 09:42

Karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı.

Karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çiftin oğulları Salih G'nin de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Salih G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

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