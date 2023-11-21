Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkisini arttırdı. Kar ve soğuk hava pek çok ilde hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve kırsal mahallelerde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, `Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir` denildi.

Pasinler ilçesinde de şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ardahan

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.

İl merkezi ile Göle ve Hanak ilçelerinde ise köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl

Bingöl'ün Yedisu ilçesinin ardından Kiğı ilçesinde de taşımalı eğitime bir günlük ara verildi.

Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar bir günlük tatil ilan edilmişti. Bugün yoğun kar yağışının devam etmesi üzerine Yedisu ilçesinin ardından Kiğı ilçesinde de Kaymakamlık tarafından taşımalı eğitime bir günlük ara verildi.

Kaymakamlık tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kiğı ilçemize bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim öğretime 21.11.2023 Salı günü itibari ile 1 (bir) gün ara verilmiştir. İlçemizdeki merkez okullarda eğitim öğretim devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur." denildi.