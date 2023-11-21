Puslu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.11.2023 09:25

Bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara

Bazı il ve ilçelerde hava şartları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkisini arttırdı. Kar ve soğuk hava pek çok ilde hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve kırsal mahallelerde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, `Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir` denildi.

Pasinler ilçesinde de şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ardahan

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.

İl merkezi ile Göle ve Hanak ilçelerinde ise köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl

Bingöl'ün Yedisu ilçesinin ardından Kiğı ilçesinde de taşımalı eğitime bir günlük ara verildi.

Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar bir günlük tatil ilan edilmişti. Bugün yoğun kar yağışının devam etmesi üzerine Yedisu ilçesinin ardından Kiğı ilçesinde de Kaymakamlık tarafından taşımalı eğitime bir günlük ara verildi.

Kaymakamlık tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kiğı ilçemize bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim öğretime 21.11.2023 Salı günü itibari ile 1 (bir) gün ara verilmiştir. İlçemizdeki merkez okullarda eğitim öğretim devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

ETİKETLER
Ardahan Eğitim Erzurum Hava Durumu Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Ankara'da terör operasyonu: 18 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 2,63 arttı
10:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti
10:10
Nakliye kamyonundaki çekyatta 13,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:06
Afyonkarahisar'daki tarihi Uzun Çarşı yarın açılacak
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
Muş'ta 20 öğretmen ve 8 öğrenci Erasmus'la Avusturya'ya gidecek
İstanbul'da yarım ay
İstanbul'da yarım ay
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ