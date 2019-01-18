Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Sistemle bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı kontrol altına alınmış olacak ve kayıt dışı işlemlerin, tavsiye dışı kullanımların ve illegal satışların da önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

Hazırlanılan mobil uygulamayla bitkiler hakkında bilgilere ulaşılabileceğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Hazırladığımız mobil uygulamayla aynı zamanda bitki koruma ürünlerinin ruhsat durumları, hasat öncesi bekleme süresi, kullanım dozu gibi bilgilere erişilecek." dedi.

Kaynak: AA