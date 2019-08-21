İstanbul'da 180 kilometre bisiklet yolu var. Artan trafikte bisiklet kullananların sayısı da her geçen gün artıyor. Peki bisiklet sürücüleri kendilerine ayrılan yolları rahatça kullanabiliyor mu?

Bisiklet yollarını yayalar da kullandığı için bisiklet sürücüleri güçlükle ilerliyor. Bisiklet yolunda, bisikletten daha çok yayaları görmek mümkün. Yayaların dışında bisiklet yolunda motorlar da görülüyor.

Bisiklet yollarının çok güzel olduğunu ama maalesef yayalardan dolayı kullanamadıklarını dile getiren vatandaşlar, duyarsız insanlardan şikayetçi.

Sürücüler bisiklet yolu üzerindeki yoğunluktan dolayı çoğu zaman caddeden gitmek zorunda kalıyor. Yayalar ise bisiklet sürücülerine ne kadar zor anlar yaşattıklarının farkında bile değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında başlattığı "Daha Sağlıklı Türkiye için 1 Milyon Bisiklet" kampanyasının ardından, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte bisiklet yolları inşa edildi.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Edebali Koçdemir