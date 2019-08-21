Dijital ortamda iz bırakmamak için internet sitesine üyelik yoluyla bahis oynatmaktan uzak duran yasa dışı bahis şebekesi, bunun yerine daha eski yöntemlerle çalışıyor. Bu sistemde paralar ya elden toplanıyor ya da ATM aracılığıyla sisteme dahil ediliyor.

En alt tabakada "aracılar" yer alıyor

Piramit şeklinde örgütlenen suç şebekesinin en alt tabakasında örgüt adına çalışan ve bahis oynayanlardan paraları toplayan "aracılar" yer alıyor. Şebeke, para toplamak için kullandığı aracıları daha çok, vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan ev hanımları ve öğrenciler arasından seçiyor.

Aracıların başlıca görevi ise bahis için toplanan paraları bankamatiklerden çekerek sisteme dahil etmek.

Kişileri yasa dışı bahse teşvik ediyorlar

Son dönemde artan ATM denetimleri yüzünden yasa dışı bahis şebekesi, paraları nakit olarak toplamaya öncelik veriyor. Burada da "ayaklı kasa" olarak nitelendirilen kişilere büyük iş düşüyor.

Ayaklı kasalar, topladıkları paralardan ortalama yüzde 40 komisyon kazanıyor ve genelde bu ödemeleri nakit talep ediyor. Bu sayede yetkililerin takibinden kurtulmuş oluyor. "Ayaklı kasa" diye tabir edilenler, uzun süre bahis oynayıp şebekeyi yönetenlerin güvenini kazanmış kişilerden seçiliyor. Bu şahıslar, kahvehanelerde ya da şans oyunları bayiinde tanıştıkları kişileri yasa dışı bahse teşvik ediyor. Kuponlar, ayaklı kasaların üyelikleri üzerinden oynanıyor.

İstanbul'u bölgelere ayırmışlar

TRT HABER o yasadışı sitelerden bazılarının görüntülerine de ulaştı. Bu sitelerdeki bakiye miktarları, maçlara verilen oranlar ve yatırılan yüklü miktarlardaki paralar dikkat çekiyor. Suç şebekesinin yöneticileri bu kadar büyük paralara hükmedebilmek için İstanbul’u bölgelere ayırmış durumda.

Kasaların haftalık hasılatları, genellikle Salı günleri sorumlu örgüt üyeleri tarafından sistemli bir şekilde toplanıyor. Toplanan yüklü miktarda para piramidin üst tabakasına ulaştıktan sonra yurt dışına çıkarılıyor.

Haber: Muratcan Öztürk

Kamera: Edebali Koçdemir