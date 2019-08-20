Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi dağlık ve kırsal alanında, düzenlenen operasyonda 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi.

19 Ağustos'ta saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlanılan Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, R.K, R.Ö, M.A. ve A.A'nın gözaltına alındığı belirtidi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA