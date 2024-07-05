Birçok ilde parlak ışık kümesi görüldü

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü

Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Kent merkezleri ile bazı ilçelerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına adı.

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

Bartın, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak, ve Karabük'te ışık hüzmesi merakla izlendi

Işık hüzmesi Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görülürken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gece saat 22.30 sıralarında geniş bir bölgede ışık hüzmesi görüldü. Gökyüzünden düşen yeşil renkteki ışık hüzmesini gören vatandaşların bir kısmı heyecan yaşarken bazıları da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kuzeyden güneye doğru ilerleyen ışık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu. Işık hüzmesi Marmara’dan Batı Karadeniz bölgesine kadar Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü.

Ankara'da da vatandaşlar, gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini cep telefonlarıyla kaydetti.

Kırıkkale'de gökyüzünde ilginç anlar

Kırıkkale'de akşam saatlerin gökyüzünde farklı ebatlarda tanımlanamayan parlak cisimler görüldü. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde gökyüzünde farklı büyüklüklerde parlak cisimler görüldü. Meteor olduğu ve düştüğü iddia edilen cisimler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Işık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşlar ise bu anları heyecanla takip etti. Parlak ışık hüzmesi, şehrin birçok noktasından net bir şekilde gözlemlendi.

Bu anlar sosyal medya da çeşitli açılardan çekilen videolarla paylaşıldı.

Bursa semalarında süzülen parlak cisim kamerada

Bursa'da gökyüzünden görülen tanımlanamayan parlak cisim merak uyandırdı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden de görülen cisim Bursa'da vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi.

Bursa'da semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim heyecan oluşturdu. Bir anda ortaya çıkan ışık hüzmesi, cep telefonları kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere dair farklı yorumlar yapılırken, cismin `meteor` olduğu iddia edildi. Öte yandan, tanımlanamayan parlak cisim farklı şehirlerden de görüldü.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama

Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu.

Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Kimyasal Bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin Boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler.

Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."