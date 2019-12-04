Birçok ilde kar yağışı başladı04 Aralık 2019 Çarşamba 07:55 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:38
Edirne, Eskişehir ve Bilecik'te mevsimin ilk karı etkili oldu. Ardahan'da ise kar sabah saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı.
Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı başladı.
Edirne
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi.
Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.
Kar yağışının gün içinde de devam etmesi bekleniyor.
Eskişehir
Eskişehir kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bilecik
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan
Ardahan kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar kar temizliğine başladı.
Kaynak: DHA, AA