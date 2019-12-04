Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı başladı.

Edirne

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi.

Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının gün içinde de devam etmesi bekleniyor.

Eskişehir

Eskişehir kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bilecik

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar kar temizliğine başladı.

Kaynak: DHA, AA