Şikayetler bini aştı, savcılıklara her gün dilekçe yağıyor. Vize dolandırıcıları durmak bilmiyor. Yurt dışına çıkmak isterken dolandırılanlar, hem paralarını hem kişisel verilerini kaptırıyor.

Vize başvurusu yapmak isteyenlerin başvurduğu resmi aracı firmalar var. Burası da o noktalardan biri. Buraya gelemeyenler, işlemlerini internet üzerinden yapmak istiyor. Ancak karşılarına resmi aracı kurumlardan önce dolandırıcıların kurduğu internet siteleri çıkıyor. İşte bu noktada dolandırıcıların ağına düşüyorlar.

Arama motorlarına gidilecek ülkenin adı ile birlikte vize yazıldığında pek çok sahte site çıkıyor. Ama ilk bakışta bunu fark etmek zor.

Resmi aracı kurumların adını kullanıyorlar

İlk siteler resmi aracı firmaların isimleri. Ancak sitenin adına baktığınızda içinde "vize" kelimesi geçen başka sahte firmalar olduğu da göze çarpıyor. Yanlarında da reklam ibaresi var. Resmi aracı kurumların adını kullanıyorlar.

İsimlerini bir harf, iletişim numaralarını ise bir rakam değişikliği yaparak taklit ediyorlar. İşte mayıs 2017'den beri vize dolandırıcıları bu yöntemi kullanıyor. Temmuzda savcılıklara şikayet yağınca şebeke de deşifre oldu.

Dolandırıcılar arama motorlarına günlük yaklaşık 20 bin lira ödeyerek kendi sitelerini üst sıralara aldırıyor.

İletişim numaraları her gün arandığımız 0850'li hatlardan biri. İnternet üzerinden 0850'li hat almak çok kolay. Verilen numarayı aradığınızda çağrı merkezi çıkıyor. Çağrı merkezindeki hiç kimse gerçek adını kullanmıyor.

Gerçeği randevu sırasında öğreniyorlar

"Size para yazmasın, biz sizi arayalım" diyorlar. Vize başvurusu için randevu oluşturacaklarını ancak verecekleri banka hesabına 1 saat içinde para yatırılması gerektiğini söylüyorlar. Dekontu da verecekleri mail adresine göndermenizi istiyorlar. Para yatırıyor ve randevu oluşturuldu sanıyorsunuz ancak.

Gerçek, randevuya gelince ortaya çıkıyor. Randevu saatinde resmi aracı kurum sizin adınıza randevu olmadığını söylüyor. Daha önce konuştuğunuz 0850'li hattı aradığınızda ise açan olmuyor. Bu kez çalacağınız kapı savcılık oluyor. Dolandırılanların sayısı binlerle ifade ediliyor.

81 ilden gelen şikayetler soruşturma dosyasına tek tek ekleniyor. Şebekeler savcılık ve emniyetin titiz çalışması sonucu yakalanıyor. Ancak yeni bir şirketin daha kurulması an meselesi.

Her bir mağdur için tek tek ceza isteniyor

Soruşturma dosyasına göre işlemler aynı adrese dayalı farklı paravan şirketler üzerinden yapılıyor. Dolandırıcılar aylık 1 milyonu aşan vurgun yapıyor. Peki, sahte sitelerden vize tuzağına düşmemek için ne yapmak gerekiyor?

Vize alırken resmi aracı kurumların kendi internet siteleri arama motoruna tam adıyla yazmak tuzağa düşmemek için yeterli. Yanında reklam ibaresi olan sitelere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Aslında resmi aracı kurumların hiçbiri randevu öncesi para almıyor.

Ücret başvuru sırasında elden veriliyor. Vize dolandırıcılığının cezası 2 yıldan 7 yıla kadar değişiyor. Her bir mağdur için tek tek ceza isteniyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan bir operasyonda dolandırıcılar için 7 bin 902 yıl ceza istenmişti.

Haber: Burcu Şengül Bektaş

Kamera: Ufuk Karagül