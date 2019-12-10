Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evinde helallik alınmasının ardından, Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, babası Hüseyin Akgül, kız kardeşleri Elif Koca ve Esra Akgül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı da çelenk gönderdi.

"(Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.) dedi"

Anne Nebahat Gözüaydın başsağlığı dileklerini kabul ederken, askeri kıyafet giyen iki kardeşten Elif Koca, "Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün Türkiye'nin şehidi o. Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu: 'Şehit olacağım.' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.' dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

İki kız kardeş, ablaları Esma Çevik'in tabutuna asker selamı verdi. Bu sırada tabutun üzerine kapanan anne Gözüaydın'a, kızı Elif Koca, "Anne görüyorlar. Hainleri sevindirme." dedi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çevik'in ailesine başsağlığı diledi, anne Gözüaydın'ın elini öptü.

Baba Hüseyin Akgül de tabutun başında kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Akgül, bir süre fenalık geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Cenaze namazının ardından, Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı.

Askeri bandonun cenaze marşı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları arasında Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen Çevik'in naaşı defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin dün akşam ilçeye getirilen naaşı, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gidirli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Osman Kaymak, koluna girdikleri şehit babası Mehmet Sayar'ı teselli etti.

Şehidin eşi Sennur ile çocukları 11 yaşındaki Yağız ve 12 yaşındaki İdil Sayar da tabutun başında gözyaşı döktü.

Helallik alınmasından sonra şehit Sayar'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Annesi 2005 yılında vefat eden ve 4 kardeşi bulunan şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Halil Ulaş Yıldırım için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, cami avlusunda bekleyen şehidin babası Hasan ve annesi Emine Yıldırım ile akrabalarına taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü. Yıldırım'ın cenazesini şehitliğe götürülüşü sırasında kardeşi, asker selamıyla uğurladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA