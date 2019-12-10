Türkiye

Avrupa'nın en yüksek kulesi nisanda hizmete girecek

10 Aralık 2019 Salı 13:54 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:23

İstanbul'un yeni değeri Çamlıca Kulesi'nin dış cephe kaplaması tamamlandı. 300 çalışan, nisanda kuleyi hizmete açmak için gece gündüz mesai yapıyor. Çamlıca Kulesi Avrupa'nın en yükseği olacak.