Avrupa'nın en yüksek kulesi nisanda hizmete girecek10 Aralık 2019 Salı 13:54 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:23
İstanbul'un yeni değeri Çamlıca Kulesi'nin dış cephe kaplaması tamamlandı. 300 çalışan, nisanda kuleyi hizmete açmak için gece gündüz mesai yapıyor. Çamlıca Kulesi Avrupa'nın en yükseği olacak.
Tek noktadan televizyon ve radyolara yayıncılık hizmeti verilecek. Görüntü kirliliği ortadan kalkacak. Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor.
53 katlı kulenin dış cephe kaplaması tamamlandı. Kulenin podyum kısmı yani giriş katı yapılıyor. Fuaye alanında montaj çalışmaları sürüyor. Yıl sonunda ise testlere başlanması planlanıyor.
Gece gündüz demeden çalışan 300 işçi ve mühendisin hedefi nisanda kulenin hizmete girmesi.
Kulede sosyal alanlar, seyir terasları, ve restoranlar da yer alacak. Buraya gelen vatandaşlar Boğaz'ın eşsiz manzarasının tadını çıkaracak.
Çamlıca, 388 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olacak. Vericilerin kaldırılmasıyla da görüntü kirliliği son bulacak.
Haber: Süleyman Kaçmaz
Kamera: Muratcan Reyhan