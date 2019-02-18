Türkiye

Bingöl'deki trafik kazası araç kamerasına yansıdı

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:42 - Son Güncelleme 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:20

Bingöl'de, bir kişinin ölümüne neden olan, otobüs ile otomobilin çapıştığı kaza başka bir araç kamerasınca kaydedildi.

Önceki gün, Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsünün, Bingöl-Elazığ kara yolunun 6. kilometresindeki Topalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpışması, yolda seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önündeki aracı sollamaya geçen otobüs, aniden önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra yol kenarında duruyor. Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Betül Kandemir yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.