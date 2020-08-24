Bingöl'de uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele aralıksız sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı Hint keneviri ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce, 22 Ağustos'ta Genç ilçesi kırsalındaki 14 noktaya düzenlenen operasyonda 2 ton 135 kilogram kubar esrarla 1 milyon 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirler olay yerinde imha edildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

[Fotoğraf: AA]