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Ankara'da kurallara uymayan işletmelere 578 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA ]
Ankara'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimleri devam ediyor. İki haftada 99 bin 49 iş yerine yapılan denetimlerde 578 bin lira ceza uygulandı.
Ankara Valiliği 11-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı.
İki haftada 99 bin 49 iş yeri denetlendi. Kuralları ihlal eden 1867 iş yeri tespit edildi.
Kurallara uymayan işletmelere toplam 578 bin 781 lira ceza uygulandı.
Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında 99.049 iş yeri denetlenmiş, bu kontrollerde kuralları ihlal eden 1867 iş yerine 578,781.00 lira idari para cezası uygulanmıştır.#KontrollüSosyalHayat pic.twitter.com/6FNHNT9LCt— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 24, 2020
Etiketler: koronavirüs denetimleri ankaraSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:33
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