Ankara Valiliği 11-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

İki haftada 99 bin 49 iş yeri denetlendi. Kuralları ihlal eden 1867 iş yeri tespit edildi.

Kurallara uymayan işletmelere toplam 578 bin 781 lira ceza uygulandı.

Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında 99.049 iş yeri denetlenmiş, bu kontrollerde kuralları ihlal eden 1867 iş yerine 578,781.00 lira idari para cezası uygulanmıştır.#KontrollüSosyalHayat pic.twitter.com/6FNHNT9LCt